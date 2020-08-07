Бейрут, 7 августа, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что взрыв в порту Бейрута мог быть вызван «внешним вмешательством», 7 августа сообщает агентство Reuters.

Mgchammas Мишель Аун

«Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства через ракету, бомбу или другой акт» , — заявил Аун.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Бейруте взорвался склад с 2750 тоннами аммиачной селитры. Взрывом уничтожило порт и разрушило окружающие районы. Погибли более 150 человек, ранения получили не менее 5000.

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