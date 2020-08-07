Бакал, Челябинская область, 7 августа, 2020, 20:49 — ИА Регнум. В Бакале Челябинской области мужчине и женщине предъявлено обвинение в совершении убийства. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Maarten Van Damme Убийство

Преступление было совершено 4 августа ночью. По данным следствия, 31-летняя женщина и её 35-летний экс-супруг распивали спиртное. В ходе возникшего конфликта они нанесли ножевые ранения и травмы 59-летней хозяйке квартиры. Женщина в итоге умерла.

Затем преступники подожгли тело и скрылись. К настоящему времени они арестованы. Идёт расследование.