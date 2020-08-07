Минск, 7 августа, 2020, 20:34 — ИА Регнум. Минское «Динамо» заключило контракт с нападающим фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз».

Хоккей

Согласно информации на официальном сайте «минчан», 19-летний белорусский хоккеист, выбранный «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2019 под общим 91-м номером, продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

В минувшем сезоне на счету подающего надежды хоккеиста 80 (31+49) очков за «Принц Альберт» в 58 матчах розыгрыша Западной хоккейной лиги.