Йошкар-Ола, 7 августа, 2020, 20:29 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Александр Евстифеев внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, которые регламентируют переход региона к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Mari-el.gov.ru Александр Евстифеев

Так, в регионе возобновляется работа торговых центров, бань и кинотеатров. Разрешено возобновить деятельность туроператорских и турагентских организаций.

При этом в турагентствах необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а бани и сауны могут работать при уведомлении Роспотребнадзора и заполняемости не более 50%. Кинотеатры открываются без буфетного обслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 7 августа выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 3873 случаев. С начала наблюдений в республике полностью выздоровели 3384 человека, то есть более 87,37% от общего числа носителей коронавируса уже победили инфекцию.

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