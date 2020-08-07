Москва, 7 августа, 2020, 20:11 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» повел в счете в матче Суперкубка России с московским «Локомотивом». Встреча проходит на стадионе «Арена ЦСКА» в Москве, на данный момент команды ждут начало второго тайма.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артём Дзюба

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет встречи на 14-й минуте. 31-летний форвард забил с игры впервые с 15 июля, этот гол стал третьим подобным в этом году. Также на счету Дзюбы еще шесть голов в 2020 году, забитых с пенальти.

В общей сложности в этом сезоне Дзюба отличился 17 голами и 13 результативными передачами в 28 матчах.