Красногорск, 7 августа, 2020, 19:56 — ИА Регнум. По сто баллов во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на территории Московской области набрали около 800 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В министерстве отметили, что продолжают подводить итоги экзаменационной кампании.

«В Московской области уже 800 стобалльных результатов по ЕГЭ», — рассказала министр Ирина Каклюгина.

47 участников ЕГЭ сдали на сто баллов по два предмета, четверо — сразу по трём.

По триста баллов набрали Анна Цветкова (Дубна), Ярослава Плаксина (Подольск), Валерия Буреева (Коломна) и Шадман Гусейнова (Химки).