Челябинск, 7 августа, 2020, 19:55 — ИА Регнум. Отделения двух партий не смогли добиться регистрации на выборах в Заксобрание Челябинской области. Жалобы они подали в ЦИК России, но комиссия посчитала правильными действия регионального избиркома.

Bastiat74 Здание Законодательного собрания Челябинской области

Жалобы поступили от региональных отделений «Партии возрождения России» и «Яблоко». Их рассмотрели 7 августа на 263-м заседании ЦИК. Результат был не в пользу партийцев.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы намечены на 11−13 сентября. Жителям Челябинской области предстоит избрать 60 депутатов.