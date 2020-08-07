Катав-Ивановск, Челябинская область, 7 августа, 2020, 19:43 — ИА Регнум. В Катав-Ивановском районе Челябинской области устранены последствия аварии на линии связи. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Телефонная связь

Для устранения аварии сформировали три бригады. К настоящему времени связь восстановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, линия была повреждена во время земляных работ. В итоге местами не работали номера экстренных служб «101», «102», «103», а также «104».