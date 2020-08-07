Милан, Италия, 7 августа, 2020, 19:35 — ИА Регнум. Родители губернатора итальянской Ломбардии (Милан) Аттилио Фонтаны владеют счетом в одном из швейцарских банков, а также компанией, зарегистрированной на Багамских островах, передает Il Sole 24 Ore в пятницу, 7 августа.

Associazione Amici di Piero Chiara Аттилио Фонтана

Журналисты полагают, что эта собственность непосредственно связана с самим Фонтаной (членом оппозиционной «Лиги» Маттео Сальвини) — в противном случае, как отмечают авторы, непонятно, зачем 74-летним гражданам открывать счет в Швейцарии, а спустя еще восемь лет регистрировать фирму на расположенных в семи тысячах километров от их дома Багамах.

Фонтана опровергает, что имели место какие-либо нарушения закона с чьей-либо стороны, и высказывает недоумение, почему его родители не могут держать свои деньги там, где считают нужным.