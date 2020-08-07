Москва, 7 августа, 2020, 19:25 — ИА Регнум. 7 августа на «ВЭБ Арене» в Москве в рамках Суперкубка России 2020 встречаются «Зенит» и «Локомотив».

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

31-летний таранный форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на 14-й минуте встречи открыл счет, замкнув передачу Жустино Дугласа.

В последних пяти личных встречах «железнодорожникам» удалось трижды одержать победу над «сине-бело-голубыми», дважды была зафиксирована ничья.