Ливерпуль, Великобритания, 7 августа, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Руководство «Ливерпуля» намерено приобрести 22-летнего нападающего «Норвич Сити» и сборной Северной Ирландии Джамала Льюиса и готово заплатить 10 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что «канарейки» не расстанутся с футболистом менее, чем за 20 миллионов фунтов.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Джамал Льюис

В минувшем сезонен Льюис принял участие в 28-ми матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился забитым мячом.