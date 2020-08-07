Москва, 7 августа, 2020, 19:18 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит серьезные перспективы развития у Союзного государства России и Белоруссии, в частности, возможности интеграции в различных сферах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«В рамках исполнительных структур Союзного государства многое сделано для согласования интеграционных «дорожных карт». У нас общие приоритеты в оборонной политике, мы совместно защищаем границы Союзного государства, воздушное пространство», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Так он ответил скептикам, пытающимся поставить под сомнение целесообразность Союзного государства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, создание условий интеграции России и Белоруссии началось с подписания 21 февраля 1995 года в Минске двустороннего договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, а 8 декабря 1999 года главами стран Борисом Ельциным и Александром Лукашенко был подписан Договор о создании Союзного государства, документ вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.