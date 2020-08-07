Москва, 7 августа, 2020, 19:06 — ИА Регнум. Маркировка Twitter аккаунтов органов госвласти и СМИ демонстрирует политику двойных стандартов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Esther Vargas Twitter

«Дополнительная маркировка в «Твиттере» официальных аккаунтов российских государственных органов, должностных лиц и ряда СМИ — это еще одно подтверждение того, что это не поддельные аккаунты, тиражирующие фейк-ньюз, а официальные источники, которым можно доверять. Такая маркировка появилась и на странице Госдумы», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Одновременно спикер Госдумы выразил недоумение, почему не маркируется «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

«Что за практика двойных стандартов? Почему такой маркировки нет у аккаунта «Радио Свобода», которое финансируется из госбюджета и отражает официальную позицию Госдепа? Эта прямая попытка ввести читателей и пользователей соцсети в заблуждение», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МИД России осудил введение маркировки СМИ в социальной сети «Твиттер» и в «Фейсбуке». «Расцениваем маркировку администрацией социальной сети «Твиттер» вслед за «Фейсбук» страниц российских СМИ в качестве аффилированных с государством, в то время как западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, остались незатронутыми, как нарушение ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.