Собянин: до конца года планируем построить три станции метро
Москва, 7 августа, 2020, 19:06 — ИА Регнум. До конца 2020 года в Москве планируется построить три станции метрополитена. Об этом 7 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Тоннель метро
«До конца года планируем построить еще десять километров линий, одно депо и три станции: «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская» и «Электрозаводская», — написал мэр.
Собянин напомнил, что с начала года уже введено 14 километров линий подземки и начали работать шесть новых станций.