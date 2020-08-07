Москва, 7 августа, 2020, 19:06 — ИА Регнум. До конца 2020 года в Москве планируется построить три станции метрополитена. Об этом 7 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тоннель метро

«До конца года планируем построить еще десять километров линий, одно депо и три станции: «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская» и «Электрозаводская», — написал мэр.

Собянин напомнил, что с начала года уже введено 14 километров линий подземки и начали работать шесть новых станций.