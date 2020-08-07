Красногорск, 7 августа, 2020, 19:06 — ИА Регнум. Строительство нового комплекса для занятий со спортивными лошадьми началось в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья. Об этом 7 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

ИА REGNUM

Отмечается, что на территории объекта разместят специальные конюшни на 49 спортивных лошадей. Также комплекс будет иметь закрытый и открытый манеж, конкурное поле для соревнований, административные помещения.

Строительство объекта уже началось. Площадь всего объекта составит 3,5 гектара. Сдать его в эксплуатацию планируется через два года.