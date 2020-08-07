Москва, 7 августа, 2020, 19:03 — ИА Регнум. Европейские компании, участвующие в «Северном потоке — 2», уже не смогут просто так выйти из проекта по строительству газопровода. Об этом 7 августа заявил эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Павел Калмыков на телеканале «Россия 24».

Дядя Сэм

«Хорошая новость состоит в том, что все европейские компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока», уже вложились деньгами в этот проект, и в случае, если они откажутся, они потеряют деньги. Поэтому есть очень большая вероятность того, что «Северный поток» всё же будет достроен», — заявил Калмыков.

Однако в США по мере ухудшения экономической ситуации недовольством проектом только будет нарастать, отметил он.

«Если мы посмотрим, то тот же сенатор Тед Круз, республиканец, представитель штата Техас — а это штат нефтеносный и газоносный. Там находятся компании, которые разрабатывают сланцевый газ. И они планировали его поставлять как раз в Европу», — указал Калмыков.

Ранее трое американских сенаторов — Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток — 2».