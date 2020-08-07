Москва, 7 августа, 2020, 19:00 — ИА Регнум. Советник президента Российской Федерации Владимира Путина, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев прокомментировал заявление основателя корпорации Microsoft миллиардера Билла Гейтса о грядущей экологической катастрофе на Земле. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости сегодня, 7 июля.

World Economic Forum Билл Гейтс

Напомним, что Гейтс в своем блоге написал, что мир ожидает экологическая катастрофа, последствия от которой будут куда страшнее, чем последствия от пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

По словам Эдельгериева, в словах Гейтса нет ничего нового — практически все оценки на уровне отдельных государств и международных организаций говорят о том, что человечеству нужно уже сейчас приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат планеты.

«В том, что говорит Билл Гейтс, нет ничего принципиально нового и неожиданного. Оценки последствий и ущерба от климатических изменений, влияния на экономику и смертность делались и на уровне отдельных стран, и международных организаций, например МГЭИК, и российскими учеными. Оценки эти порой различаются в цифрах, но вывод всегда однозначен: человечество уже сегодня должно приложить максимум усилий для минимизации влияния своей негативной деятельности на климатическую систему», — сказал советник президента России.

Он отметил, что, конечно, эти оценки несколько разнятся в цифрах, но их вывод всё равно однозначен — заниматься проблемами изменения климата нужно уже сейчас. Также Эдельгериев согласен с тем, что последствия климатических изменений будут страшнее, чем последствия пандемии коронавируса.