Екатеринбург, 7 августа, 2020, 19:04 — ИА Регнум. В Свердловской области, похоже, сформировался общественный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.

Okb1.ru Иммунологический отдел клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) Свердловской областной клинической больницы №1

Своё мнение чиновник выразил на брифинге. По словам Крекова, на Среднем Урале увеличивается количество людей с антителами к коронавирусу.

«Судя по всему, оно уже такое, что это превращается в определенный элемент общественного иммунитета», — сказал вице-губернатор.

Чиновник добавил, что ситуация может вновь ухудшиться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 21 905 случаев заражения коронавирусом.