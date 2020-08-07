Москва, 7 августа, 2020, 18:55 — ИА Регнум. «Северный поток — 2» является серьёзным конкурентом для американских производителей углеводородных энергоносителей, в частности для компаний, разрабатывающих сланцевый газ. Об этом 7 августа заявил эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Павел Калмыков на телеканале «Россия 24».

Тед Круз

«Плохая новость состоит в том, что для Америки «Северный поток» является реальным экономическим конкурентом. Если мы посмотрим, то тот же сенатор Тед Круз, республиканец, представитель штата Техас — а это штат нефтеносный и газоносный. Там находятся компании, которые разрабатывают сланцевый газ. И они планировали его поставлять как раз в Европу», — заявил Калмыков.

Если запустится «Северный поток», то американские сланцевые компании понесут существенные убытки, указал он.

«Они уже несут убытки из-за сложившейся экономической ситуации и даже обратились к правительству США с просьбой поддержать их для того, чтобы избежать разорения. Как известно, на носу в Америке выборы и там находятся избиратели республиканцев и Дональда Трампа», — добавил Калмыков.

Ранее трое американских сенаторов — Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток — 2».