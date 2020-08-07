Грозный, 7 августа, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заработал в 2019 году почти на 140 млн рублей больше, чем годом ранее. В размещенной на сайте главы и правительства республики декларации указано, что за предыдущий отчетный период его доходы составили 147 997 849,29 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Среди имущества, которое указал в графе «недвижимость» чеченский лидер, все тот же дом площадью 2 344,3 кв. м и участок площадью 3 668 кв. м. Появился еще один объект недвижимости — участок площадью 28 361 кв м.

В пользовании главы Чечни и его семьи имеется также жилой дом площадью 300 кв. м. Автомобилем Кадыров за минувший год так и не обзавелся.

Его супруга заработала в прошлом году 2 456 321,31 рубля. У нее имеется квартира площадью 209,8 кв. м.

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Стоит отметить, что в прошлом году глава Чечни указал в сведениях о своих доходах, что он заработал в 2018 году 7 581 174, 29 рубля. По сравнению с 2018 годом его доходы в 2019 году выросли почти в 20 раз.