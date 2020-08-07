Стамбул, Турция, 7 августа, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна продолжила геологоразведку в Восточном Средиземноморье, 7 августа сообщает агентство Reuters.

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«Мы не чувствуем себя обязанными разговаривать с теми, кто не имеет прав в зонах морской юрисдикции», — заявил Эрдоган после молитвы в мечети, устроенной в храме Святой Софии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Греция и Египет, недовольные политикой Турции в восточной части Средиземного моря, подписали двустороннее соглашение об особой экономической зоне в море.

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