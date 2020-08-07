Манчестер, Великобритания, 7 августа, 2020, 18:44 — ИА Регнум. 37-летний экс-вратарь «Манчестер Сити» и национальной сборной Чили Клаудио Браво высказал желание продолжить карьеру в «Бетисе», сообщает Mundo Deportivo. Контракт футболиста с «горожанами» истекает в конце августа.

Дмитрий Садовников Клаудио Браво

Браво в 2016-м году перешел в «Манчестер Сити» из «Барселоны» за 19,9 миллиона евро. В период с 2016-го по 2020-й годы чилиец принял участие в 29-ти встречах Английской Премьер-лиги, в которых пропустил 31 мяч.