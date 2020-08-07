Москва, 7 августа, 2020, 18:43 — ИА Регнум. Разногласия между основными странами Евросоюза, в частности Германией, и США нарастали уже в течение пяти лет. Об этом 7 августа заявил эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Павел Калмыков на телеканале «Россия 24».

Флаги США и ЕС

«Отворот Европы и, в частности, Германии в сторону США — он очевиден. Это началось не сегодня, вполне вероятно это началось даже тогда, когда американцы устроили революцию на Украине в 2014 году, заставили Европу принять санкции против России», — заявил Калмыков.

«Сейчас общественное мнение в Европе подавляющим большинством против этих санкций, бизнес несёт убытки. Германия, лидер Евросоюза, находится на острие всех этих настроений», — указал он.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».