Москва, 7 августа, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Германия не пойдёт на прямой экономической ущерб для себя из-за национальных интересов США. Об этом 7 августа заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Когда речь идёт о живых деньгах, о которых сулит данный проект прежде всего немецкой экономике, здесь немцы уже не могут себе позволить молчать, и даже респектабельные германские политики резко высказывают против подобного ковбойского подхода», — заявил Камкин.

Он отметил, что теперь против американской политики уже выступает не только одна «Альтернатива для Германии».

«Мы слышали голос экс-министра Зигмара Габриеля, который говорил, что не стоит углублять санкционный конфликт с Россией. Мы слышали подобные заявления от партии «Левая», — отметил он.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».