Москва, 7 августа, 2020, 18:16 — ИА Регнум. В Германии постепенно накапливалось недовольство требованиями Вашингтона, и теперь оно, наконец, даёт о себе знать. Об этом 7 августа заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Партия Меркель, христианские демократы, наиболее последовательно отстаивает ценности евроатлантического партнёрства. Но когда оно идёт уже в экономический ущерб Германии, а сюда добавляется ещё и (требование) Трампа по 2% в копилку НАТО, скандалы с прослушкой канцлера — это всё служит накоплению недопонимания и взаимного отчуждения между США и Германией», — заявил Камкин.

Он отметил, что если совсем недавно с жёсткой критикой американского влияния выступала только ультраправая «Альтернатива для Германии», то теперь недовольство Вашингтоном в Германии значительно расширилось.«Мы слышали и голос (экс-министра) Зигмара Габриеля, который говорил, что не стоит углублять санкционный конфликт с Россией. Мы слышали подобные заявления от партии «Левая», — отметил он.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».