Москва, 7 августа, 2020, 18:06 — ИА Регнум. До недавних пор последовательно выступала против влияния США на политику Германия одна лишь правая «Альтернатива для Германии» (АдГ), теперь же ситуация быстро меняется. Об этом 7 августа заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин на телеканале «Россия 24».

U.S. Marine Corps Флаг США

«Безусловно, правая «Альтернатива для Германии» наиболее последовательно выступала с критикой жёсткого американского диктата — не только по этому вопросу, но и по многим другим», — заявил Камкин.

«Но мы слышали и голос экс-министра экономики Зигмара Габриэля, который говорил, что не стоит углублять санкционный конфликт с Россией. Мы слышали подобные заявления от партии «Левая», — отметил он.

Всё это указывает на то, что недовольство американской политикой превращается входит в общую повестку общественного мнения Германии, считает эксперт.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».