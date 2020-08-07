Москва, 7 августа, 2020, 18:07 — ИА Регнум. До 2027 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию две новые линии метро. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, речь идет о Бирюлевской и Рублево-Архангельской линиях.

«Сейчас рассматриваются варианты маршрутов и посадки станций метро Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, параллельно ведутся предпроектные работы. До 2027 года эти линии планируется построить», — сказал Бочкарев.

Протяженность Рублево-Архангельской линии должна составить около 19 км, а Бирюлевской — около 43 км.