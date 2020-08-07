Москва, 7 августа, 2020, 17:59 — ИА Регнум. «Северный поток — 2» играет стратегическую роль для интересов Германии. Об этом 7 августа заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин на телеканале «Россия 24».

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Безусловно, данный проект крайне важен для немецкого бизнеса, для немецкой экономики. Это делает Германию более значимый в единой европейской энергораспределительной сети. И немцы, безусловно, обеими руками за этот проект», — заявил Камкин.

По его мнению, давление США на компании, участвующие в строительстве «Северного потока — 2», может стать камнем преткновения в отношения Берлина и Вашингтона.

«Такое жёсткое, ковбойское давление Трампа, последней каплей стал неприкрытый шантаж американских сенаторов — это послужило последней каплей», — указал он.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».