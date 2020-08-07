Вашингтон, 7 августа, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Санкции введены США в отношении Кэрри Лэм, возглавляющей администрацию Гонконга, сообщили 7 августа в пресс-службе американского минфина.

VOA Кэрри Лэм

Также американское руководство наложило санкции на ещё десять граждан Китая — почти все они живут в Гонконге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон продолжает политику давления на Пекин, используя, в частности, ситуацию с Гонконгом, администрация которого выступает на стороне материкового Китая.

Поводом к недовольству со стороны США явился новый закон Китая о нацбезопасности в Гонконге, вступивший в силу в последний день июня 2020 г. Нарушителям грозит пожизненное заключение, если нарушения касаются следующих случаев.

Если нарушители занимались подстрекательствами, вмешательством в дела административного Гонконга, пытались или совершили теракт, вступали в сговор с иностранными силами, ставя под угрозу национальную безопасность Китая.