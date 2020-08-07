Санкт-Петербург, 7 августа, 2020, 17:40 — ИА Регнум. «Зенит» из Санкт-Петербурга отдал 24-летнего аргентинского центрального защитника Эмануэля Мамману в аренду в «Сочи» до конца сезона. Нынешнее соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2022-го года.

Кирилл Венедиктов Эмануэль Маммана

В минувшем сезоне Маммана, проиграв конкуренцию за место в основе Браниславу Ивановичу и Ярославу Ракицкому, принял участие в 3-х матчах Российской Премьер-лиги.