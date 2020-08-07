Ярославль, 7 августа, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Ярославской области по внутренней политике Андрей Шабалин всё-таки госпитализирован с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает «Комсомольская правда. Ярославль».

Yarregion.ru Андрей Шабалин

Ранее в правительстве региона утверждали, что чиновник находится на самоизоляции после контакта с заболевшим членом семьи. Однако в течение дня версия поменялась.

«Уже на четвертый день самоизоляции, то есть сегодня, пришел положительный результат теста на COVID-19», — сообщили «Комсомольской правде» в правительстве Ярославской области.

По данным ИА REGNUM, заместитель губернатора проходит лечение в областном госпитале ветеранов, который с начала пандемии был перепрофилирован для приема больных с COVID-19. Известно, что коронавирус у Шабалина был выявлен после отпуска.

Контактировавшие с ним чиновники также находятся на самоизоляции. Из-за этой ситуации отменена неформальная встреча чиновников правительства региона с журналистами ряда СМИ региона, которая была запланирована на 8 августа. Сначала от совместного отдыха с барбекю начали отказываться сами журналисты, а потом встречу перенесли и организаторы.

Как уверяют в региональном правительстве, заместитель губернатора не контактировал с главой региона — Дмитрием Мироновым. Губернатор продолжает работать в прежнем режиме.

Шабалин — первый из чиновников правительства региона, у которого власти официально признали коронавирус. Дот этого подобные сообщения опровергались.