Томск, 7 августа, 2020, 17:32 — ИА Регнум. В Томской области выросло число возгораний и повысился класс пожарной опасности. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, 7 августа в регионе введён особый противопожарный режим.

70.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара. Томская область

В Александровском и Каргасокском районах Тоской области введён режим ЧС. В этих районах действуют два крупных лесных пожара. Площадь одного — 210 га, второго — 380 га.

Всего в регионе по состоянию на 7 августа действуют пять лесных пожаров на общей площади 624,4 га. В тушении принимают участие более 70 человек. Также 7 августа в регион прибыло подкрепление из Шушинского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана». Как сообщало ИА REGNUM, МЧС направило туда аэромобильную группировку в количестве 60 человек.

Всего с начала 2020 года в Томской области потушили 146 лесных пожаров на общей площади 3,1 тыс. га.