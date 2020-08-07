Москва, 7 августа, 2020, 17:30 — ИА Регнум. В столице закрыто 10 заведений общественного питания за нарушение мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент торговли и услуг Москвы

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Пустое кафе

Помимо этого, в отношении более тысячи организаций общественного питания были составлены протоколы об административных нарушениях. В случае же с закрытием 10 кафе организации систематически нарушали меры профилактики коронавируса.

Отмечается, что основными нарушениями в ресторанах и кафе являются необеспечение социального дистанцирования, отсутствие запаса средств индивидуальной, а также моющих и дезинфицирующих средств.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины граждан РФ боятся заразиться коронавирусом.