Киев, 7 августа, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Украина сейчас договаривается о новых участках для разведения войск в Донбассе.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время посещения Донбасса

Об этом сообщает 7 августа Reuters со ссылкой на руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Сегодня мы очень близки к согласованию трех, а может, и пяти новых участков (для разведения войск)», — заявил Ермак.

Подробности возможного разведения в настоящий момент не уточняются.

«Это действительно будет развод… но не войск, а (развод) действующей власти со стороны Кремля», — заявил в своем комментарии украинский политолог Виталий Бала.

Он отмечает, что очередное разведение по факту будет означать то, что ВСУ «добровольно, а точнее, по приказу Верховного главнокомандующего, сдают врагу украинскую землю».

Бала задается вопросом, не пора ли Ермаку или самому Зеленскому сказать, что их стратегический план состоит в глобальном отводе ВСУ по всей территории Донбасса.

«Таким образом действующая власть выполнит требования страны-агрессора об особом статусе Донбасса и проведении там выборов», — сказал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе двухдневного визита в Донбасс 6−7 августа заявил, что лично убедился, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, объявленный 27 июля, действует. По его словам, можно реализовывать дальнейший план урегулирования ситуации.