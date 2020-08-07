Белгород, 7 августа, 2020, 17:26 — ИА Регнум. 20 станций проката электросамокатов появятся в Белгороде в 2020 — 2021 годах. Они будут рассредоточены по всему городу, сообщили 7 августа в пресс-службе мэрии.

Pulux11 Прокат электросамокатов

Первую станцию открыли возле культурно-досугового центра «Октябрь». Взять в аренду транспорт может любой совершеннолетний гражданин. На мобильный телефон необходимо установить приложение, ввести свои данные, выбрать определённую станцию и оплатить прокат. Первые 10 минут использования стоят 40 рублей, каждая последующая минута — четыре рубля. Вернуть электросамокат также нужно на станцию, иначе будет списываться арендная плата. В течение 2020 года в Белгороде обустроят семь точек проката, ещё 13 появятся в 2021 году.

На каждой точке предусмотрено размещать не более 10 электросамокатов, плюс места для прибывающего транспорта. Проект реализует администрация города в рамках программы «Умный город».