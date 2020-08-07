Санкт-Петербург, 7 августа, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Финские ученые попросили жителей Ленинградской области помочь им найти меченого кабана, который сбежал от них на территорию соседнего государства. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области. Финские учёные просят помочь найти дикого кабана.

Как говорится в сообщении, финские ученые, изучающие миграцию диких кабанов, потеряли кабана в начале июня. Он сбежал от них через границу в Выборгский район Ленобласти.

Дикая свинья мечена желтым ошейником с передатчиком и жёлтой меткой № 4 в ухе.

«Соседи просят сообщить в комитет по животному миру Ленинградской области если кто увидит в лесу кабаниху в жёлтом ошейнике: (812) 539−50−00, (812) 539−50−77, — уточнили в обладминистрации. — И предупреждают, что мясо ее есть нельзя — животному введен препарат, который делает мясо не пригодным в пищу».