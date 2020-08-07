Минск, 7 августа, 2020, 17:03 — ИА Регнум. Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сегодня, 7 августа, посетил Белорусскую атомную электростанцию в Островеце, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Денис Носов Макет Белорусской АЭС

Посещение объекта связано с началом загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока. Комментируя это событие, Мезенцев сказал:

«Значение этого события таково, что десятки поводов раздумывать о качестве российско-белорусских отношений отходят в тень. Масштаб этих отношений, отношений братских, последовательных, исторически подтверждённых, предполагает, что мы вместе должны ещё больше взаимодействовать и идти вперёд».

Российский дипломат призвал оставить в прошлом споры и недопонимание и вместе разбираться и договариваться на фундаменте доверия и открытости в случае возникновения каких-то спорных моментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва, являющаяся противником строительства БелАЭС, уже выступила с угрозами.