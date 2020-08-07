Посол РФ в Белоруссии посетил БелАЭС
Минск, 7 августа, 2020, 17:03 — ИА Регнум. Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сегодня, 7 августа, посетил Белорусскую атомную электростанцию в Островеце, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
Денис Носов
Макет Белорусской АЭС
Посещение объекта связано с началом загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока. Комментируя это событие, Мезенцев сказал:
«Значение этого события таково, что десятки поводов раздумывать о качестве российско-белорусских отношений отходят в тень. Масштаб этих отношений, отношений братских, последовательных, исторически подтверждённых, предполагает, что мы вместе должны ещё больше взаимодействовать и идти вперёд».
Российский дипломат призвал оставить в прошлом споры и недопонимание и вместе разбираться и договариваться на фундаменте доверия и открытости в случае возникновения каких-то спорных моментов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва, являющаяся противником строительства БелАЭС, уже выступила с угрозами.