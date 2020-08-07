Тверь, 7 августа, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Пилотный проект по созданию агротехнопарка в сфере льноводства реализуется в поселке Славный Торжокского района Тверской области. Агротехнопарк появится в составе опытно-экспериментальной площадки, главным направлением станет развитие новейших технологий в льноводстве, поддержка производителей страны, специализирующихся на льне. Об этом стало известно на Дне льняного поля-2020, который проходит 7 августа в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области появится агротехнопарк в сфере льноводства

«В Торжокском районе планируется создать федеральную опытно-экспериментальную площадку по апробации новой модели регионального льняного кластера. В него войдут опытно-экспериментальное хозяйство, льняной агротехнопарк, включающий производство специализированной льняной техники. Здесь будет внедряться разработанная в городе Торжке новая технология, которая позволяет использовать для производства качественных тканей дешёвое короткое льноволокно и отходы», — говорится в обращении губернатора Игоря Рудени к участникам форума.

Как отметил председатель попечительского совета Межрегионального фонда поддержки и развития льняной отрасли «Льняной Союз» Виктор Иванов, Тверская область исторически является центром инноваций в производстве льна, в Торжке работает НИИ, которым были заложены основы семеноводства, селекции льна, здесь работают ведущие специалисты льноводства, расположены пахотные земли. Регион остаётся в числе передовиков культивации льна-долгунца.

«Многие льноводы не могут позволить себе технику, для этого требуются большие капиталовложения. Создание такой станции позволит поддержать льноводов. В том числе в текущем ремонте, сезонном хранении техники. Со своей стороны готовы обеспечить агротехнологический контроль» , — отметил директор ООО «Пасечник» Павел Петрушин.

На опытно-экспериментальной площадке также планируется запуск производства льноуборочной техники, здесь же заработает учебно-производственный комбинат, который будет готовить кадры для отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, День льняного поля-2020 проходит в Тверской области возле деревни Пирогово Торжокского района. В рамках Дня льняного поля открыта выставка, одним из центральных её экспонатов стал инновационный медицинский комбинезон изо льна, разработанный Кашинским льнокомбинатом совместно с эко-лабораторией РГУ им. А.Н. Косыгина.