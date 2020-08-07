Чебоксары, 7 августа, 2020, 16:45 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 7 августа, на Волге спасли шестерых пассажиров катера. В их числе — двое детей, сообщает ГУ МЧС по республике.

21.mchs.gov.ru Спасательная операция

По данным ведомства, катер «Амур» потерпел бедствие на Волге возле деревни Три Дуба Чебоксарского района.

«Из-за нарушения правил маневрирования судно захлестнуло волной. В подтопленную лодку стала поступать забортная вода», — говорится в сообщении.

На борту находились шесть человек, в том числе семилетний мальчик и трехлетняя девочка. Патрульные катера ГИМС и ПСС эвакуировали людей с тонущего судна.

В ведомстве отмечают, что медицинская помощь потребовалась 72-летней женщине, «находившейся в состоянии стресса».

По данным ГУ МЧС, в Чувашии с начала года произошло 24 несчастных случая. Погибли 23 человека, одного удалось спасти. Ранее ЧП произошло 6 августа в Чебоксарском районе, где в пруду у деревни Шоркино, утонул 30-летний житель Ядринского района. Предварительно установлено, что мужчина купался вместе с другом в необорудованном для этого месте и находился в нетрезвом состоянии.