Калуга, 7 августа, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Врио калужского губернатора Владислав Шапша 7 августа в рамках торжественного мероприятия посвященного Дню строителя вручил награды лучшим сотрудникам отрасли. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша и лучшие строители Калужской области

В настоящее время на территории области реализуется более 130 проектов жилищного строительства. За первое полугодие построено более 235 тысяч кв. м жилья. В 2020 году намечен ввод в эксплуатацию не менее 810 тысяч кв. м. Почти 4,5 тысячи жителей области из 222 многоквартирных аварийных домов получат новое комфортное жилье. В городах Балабаново и Обнинск готовятся к открытию две школы по тысяче мест. В 2021 году планируется начать строительство ещё трёх школ, на тысячу мест каждая, в Кондрове, Медыни и Сухиничах — 12 дошкольных учреждений. В 2020 году у калужан появилась новая поликлиника на улице Молодёжной. В ближайших планах — строительство поликлиники на Правом берегу, Калуги лечебно-диагностического корпуса областного онкологического диспансера, реконструкция областной детской больницы, калужского реабилитационного центра для инвалидов.

Обращаясь к строителям, Владислав Шапша отметил, что «строители — это поистине удивительная профессия»: «Вы, как художник наносит на холст штрихи и рисует картины, меняете мир вокруг нас. Нет ни одной сферы нашей жизни, где бы вы не участвовали, и делаете это умело, профессионально и с душой. Будьте здоровы, делайте свою работу на радость жителям Калужской области. И знайте, что калужский строитель — звучит гордо!».