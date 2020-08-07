Тамбов, 7 августа, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства России поддержало 17 тамбовских проектов, которые будут реализованы в 2021 году программе комплексного развития сельских территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Реализация проекта комплексного развития села Вячка Кирсановского района

Минсельхоз РФ завершил отбор проектов в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» (госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»). В нём активно участвовала Тамбовская область, представив 28 проектов комплексного развития территорий от 15 муниципалитетов. В результате было поддержано более половины из них — 17 проектов.

Общая стоимость 17 отобранных проектов достигает 1 млрд рублей. Из них средства федерального бюджета превысят 886 млн рублей. Итоговый перечень проектов, включенных в финансирование, будет определен в ноябре при обсуждении федерального бюджета.

Средства будут направлены на строительство, реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и объектов социально-культурной сферы.

Отметим, в 2020 году в рамках целевой программы «Современный облик сельских территорий» реализуется проект комплексного развития села Вячка Кирсановского района Тамбовской области. Работы почти завершены.