Владимир, 7 августа, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему, сопряженном с особой жестокостью, признали жителя Владимира. 34-летний мужчина несколько раз ударил об пол двухмесячную дочь, сообщили 7 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Трагедия произошла в декабре 2019 года. Жена обвиняемого вернулась с ребёнком с прогулки и застала мужа за распитием алкоголя. Супруги поссорились, в это время девочка проснулась и заплакала. Рассердившийся мужчина, подошёл к коляске, взял дочь на руки, а затем несколько раз бросил на пол. В стрессовом состоянии женщина забрала ребёнка, выбежала из квартиры и уехала к родственникам. На следующий день состояние девочки ухудшилось, мать обратилась за медицинской помощью. В областной детской клинической больнице у младенца диагностировали черепно-мозговую травму с переломом теменной кости.

Суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.