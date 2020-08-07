Прибывающий в «Шереметьево» SSJ-100 подал сигнал тревоги
Москва, 7 августа, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Самолёт SSJ-100, следующий рейсом Ставрополь — Москва, подал сигнал тревоги. Об этом 7 августа сообщает ТАСС.
Alex Beltyukov
В кабине самолёта SSJ-100
По данным СМИ, после подачи сигнала лайнер начал снижение. Он находится на высоте 3 тыс. метров.
«По предварительным данным, причиной подачи сигнала стала возможная техническая неисправность», — цитирует агентство слова своего источника.
Посадка самолёта по расписанию ожидается в 16:49.