Москва, 7 августа, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Самолёт SSJ-100, следующий рейсом Ставрополь — Москва, подал сигнал тревоги. Об этом 7 августа сообщает ТАСС.

Alex Beltyukov В кабине самолёта SSJ-100

По данным СМИ, после подачи сигнала лайнер начал снижение. Он находится на высоте 3 тыс. метров.

«По предварительным данным, причиной подачи сигнала стала возможная техническая неисправность», — цитирует агентство слова своего источника.

Посадка самолёта по расписанию ожидается в 16:49.