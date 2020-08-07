Москва, 7 августа, 2020, 16:30 — ИА Регнум. США опасаются сближения Германии и России. Об этом 7 августа заявил директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько на телеканале «Россия 24».

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

«Я думаю, Соединённые Штаты сознательно пытаются торпедировать «Северный поток — 2» по самым разным причинам. Во-первых, потому что американцы не хотят более тесного сближения России и Германии. Вообще, интенсификация экономического сотрудничества Москвы и Берлина — это страшный сон для Соединённых Штатов», — заявил Пилько.

«Во-вторых, американцы хотят, чтобы Россия по-прежнему тратила деньги, продавая свои ресурсы через страны-транзитёры, а «Северный поток — 2», как и «Южный поток» — это прекрасная возможность обойти страны-транзитёры, которые занимаются элементарным шантажом», — указал он.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».