Тамбов, 7 августа, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Тамбовская область получит средства из федерального бюджета на проведение энергоэффективного ремонта трёх многоквартирных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Многоквартирный дом 102 А по Липецкому шоссе в Мичуринске, в котором планируется провести энергоэффективный капитальный ремонт

Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило заявку Тамбовщины и выделит 3,65 млн рублей для возмещения части расходов на работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ходе капремонта трех многоквартирных домов. Эти дома расположены в Тамбове и Мичуринске, общая площадь составляет 14,67 тыс. кв. метров.

Энергоэффективный капитальный ремонт пройдёт в домах 102а и 118, корпус 5 по Липецкому шоссе в Мичуринске и доме 195, корпус 4 по улице Астраханская в Тамбове. В многоэтажках установят автоматизированные узлы управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя, будут отремонтированы трубопроводы внутридомовых систем горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией.

Кроме того, в одном из домов в Мичуринске в результате ремонта будет усилена теплозащита окон в местах общего пользования, светильники заменят на энергоэффективные светодиодные приборы, установят систему автоматического контроля и регулирования освещения мест общего пользования. В доме в Тамбове загерметизируют межпанельные швы, усилят теплозащиту окон в подъезде.

Региональные власти отмечают, что в результате общий расчетный размер годовой экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов в трёх данных домах составит 1,46 млн рублей. Это позволит улучшить условия проживания 373 человек, сократить их расходы на оплату коммунальных ресурсов.

Отметим, что с 2019 года регионы могут получить финансовую поддержку за счет средств фонда ЖКХ на проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов. В прошлом году участниками программы стали два дома Тамбовской области.