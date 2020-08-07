Санкт-Петербург, 7 августа, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области ведут переговоры с коллегами из Санкт-Петербурга на предмет возможного «обмена» Гатчинского дворца с парком, подведомственных Северной столице, на петербургский ДК им. Горького, приобретенный властями Ленобласти. О таких переговорах 7 августа заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Артём Топчий Северный фасад Гатчинского дворца

По его словам, в настоящий момент власти Ленобласти и мегаполиса обсуждают вопрос о передаче Гатчинского дворца с парком или хотя бы Приоратского дворца в той же Гатчине в собственность Ленинградской области.

«Нам уже передан Приоратский парк, было бы логично получить и дворец, мы смогли бы провести его комплексную реконструкцию», — сказал Александр Дрозденко.

В качестве обмена региональные власти предлагают городским чиновникам выкупленный у Ленинградской федерации профсоюзов ДК им. Горького, расположенный на площади Стачек в Петербурге.

Отметим, ранее Дрозденко сообщил, что к 2021 году планируется присвоить городу Гатчина статус столицы Ленинградской области. Осенью текущего года власти планируют завершить все юридические тонкости, чтобы к началу следующего года реализовать задуманное.

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Гатчинский дворец и парк на территории Ленобласти в 2000-х годах были переданы в распоряжение Петербурга, что позволило сохранить специалистов и запустить масштабную реставрацию за счет городского бюджета. В 2020 году ООО «Реставратор» собирается привести в порядок северный, южный и юго-западный фасады западного полуциркуля дворца, северо-восточный, юго-восточный и северо-западный фасады центральной части дворца. На это уйдет 135 млн рублей. Кроме того, в 2020 году предполагается отреставрировать фасад Кухонного каре за 158,8 млн рублей.

Всего с 2015 по 2019 годы на реставрацию дворца направили 553 млн рублей. За это время привели в порядок интерьеры Дворцовой церкви, Арсенального зала, Чесменской галереи, а также фасады центральной части дворца и Арсенального каре. Реставрацию фасадов дворца планируется полностью завершить в 2021 году.

Что касается ДК им. Горького, то долгие годы он служил жителям Кировского и Красносельского района Петербурга, там активно функционировала театрально-концертная площадка. Здание нуждается в ремонте, на который у профсоюзов не было средств.

«На базе ДК им. Горького будет создан центр искусств Ленинградской области. На время ремонта здесь разместится «Театр на Васильевском», у двух наших замечательных оркестров — «Метелицы» и «Таврического» — появится своя репетиционная база», — заявлял Александр Дрозденко в апреле 2019 года. Кроме того, на базе ДК Горького планировали проводить различные областные мероприятия.