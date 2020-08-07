Астрахань, 7 августа, 2020, 16:00 — ИА Регнум. В Астраханской области в осенне-зимний период 2020—2021 годов прививки от гриппа смогут сделать до 60% населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 7 августа.

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Массовая вакцинация от гриппа в Астраханской области начнётся в конце августа. Прививками планируется охватить почти 60% жителей региона, в том числе более 150 тыс. детей.

Впервые регион получит партию четырёхвалентной противогриппозной вакцины для взрослых «Ультрикс квадри». Прививку смогут сделать жители региона, входящие в так называемую группу риска, а также беременные женщины.