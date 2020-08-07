Москва, 7 августа, 2020, 15:50 — ИА Регнум. В РФ немного опаздывает ценовая сезонность овощей, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о подорожании в РФ ряда продуктов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахар в магазине

«Пограничная ползучая инфляция тем и отличается, что растет медленно, но неуклонно и прогнозируемо, — отметила Лебединская.— Данные Росстата показывают именно это. Есть рост цен. Пусть небольшой, но есть. Ценовая сезонность овощей немного опаздывает, но мы уже ощущаем ее влияние. Уже ожидаемо снизились цены на овощи, на подходе яблоки, груши, виноград. Сезонность же, но в негативном направлении подняла цены на сахар и газомоторное топливо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, сахар, свинина, рыба, горох и фасоль наиболее заметно подорожали среди продуктов питания в России в июле.