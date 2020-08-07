Калуга, 7 августа, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 человек в Калужской области за последние сутки, сообщает 7 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 416 положительных результатов тестов. 1 тыс. 229 человек находятся на лечении, 6 тыс. 131 человек выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (324), в Обнинске (152), в Боровском районе (134), в Людиновском районе (84), в Малоярославецком районе (69), и в Жуковском районе (69).