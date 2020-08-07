Москва, 7 августа, 2020, 15:47 — ИА Регнум. По итогам первых шести месяцев 2020 года российские дилеры реализовали 8,5 тыс. новых байков, что на 10% больше, чем год назад за такой же период. Об этом 7 августа сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоцикл

По данным аналитиков агентства, около 60% от всех реализованных в России новых байков приходится на мототехнику пяти брендов — BMW, Racer, Bajaj, Harley-Davidson и Motoland.

При этом около 20% мотоциклов, приобретенных за январь — июнь 2020 года, были куплены в Москве (1743 ед.), а около 10% — в Московской области (829 единиц).

Далее по убыванию идут: Санкт-Петербург (491 ед.), Свердловская область (482 ед.) и Краснодарский край (217 ед.).

Ранее стало известно, что китайская компания Benda запатентовала байк класса круизер — BD700. Мотоцикл по своей сути будет клоном Ducati Diavel.

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